Calciomercato Lazio, sguardo rivolto alla Bundesliga! Sfuma un obiettivo: le ultime

Calciomercato Lazio, la dirigenza ha posato gli occhi in Bundesliga! Nulla da fare per questo giocatore: ecco di chi si tratta

Il futuro di Rocco Reitz sembra ormai destinato a restare in Germania. Nelle ultime settimane il nome del centrocampista classe 2002 del Borussia Mönchengladbach era stato accostato anche alla Lazio, oltre che ad altri club italiani come Roma e Inter, ma il suo percorso non dovrebbe portarlo in Serie A. Secondo Sky Sport DE, infatti, il giocatore ha già raggiunto un’intesa verbale con il Lipsia per un trasferimento estivo, con un contratto fino al 2031.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Dele-Bashiru e lo scenario su Dia e Noslin

Rocco Reitz, accordo vicino con il Lipsia

La trattativa, però, non è ancora stata chiusa in modo definitivo. Sempre secondo Sky Sport DE, il nodo resta l’intesa economica tra i due club. Il Borussia Mönchengladbach valuta Rocco Reitz tra i 25 e i 28 milioni di euro, cifra che il Lipsia al momento non intende versare integralmente, preferendo trattare per abbassare il costo complessivo dell’operazione.

Rocco Reitz, la Lazio è rimasta sullo sfondo

Per quanto riguarda la Lazio, non risultano passi concreti verso una vera negoziazione. Le indiscrezioni circolate in Italia non hanno infatti trovato conferme sul fronte di una trattativa avanzata, mentre il club tedesco e il gruppo Red Bull hanno continuato a lavorare sottotraccia per costruire l’operazione. La sensazione è che la società biancoceleste sia rimasta defilata anche durante la sessione invernale, senza affondare il colpo.

Rocco Reitz, strada tracciata verso la Bundesliga

Ad oggi, dunque, la pista più concreta porta al Lipsia. Manca ancora l’accordo totale tra le società, ma la direzione appare ormai definita e le chance di vedere Rocco Reitz nel campionato italiano si sono ridotte drasticamente. Per la Lazio resta solo il rimpianto di un profilo giovane, già pronto e con margini importanti, destinato però a proseguire la propria crescita ancora in Bundesliga.