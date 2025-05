Marusic Lazio, futuro sempre più in bilico: la Fiorentina ha avviato i primi contatti, può liberarsi a zero. I dettagli

In casa Lazio continua a tenere banco il futuro legato a Adam Marusic, finito in queste ore anche nel mirino della Fiorentina

La squadra di Baroni sta cercando di preparare al meglio la sfida in programma domenica sera contro l’Inter, dove in palio ci sono punti fondamentali per l’accesso all’Europa. Ma in queste ore a tenere banco sono anche le situazioni legate al mercato Lazio, con la posizione di Adam Marusic che è sempre più in bilico.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, in queste ultime ore si sarebbe inserita anche la Fiorentina, che avrebbe avviato i primi contatti. Ma c’è dell’altro, perchè i suoi agenti avrebbero minacciato di appellarsi all’articolo 17 della FIFA, che prevede lo svincolarsi di un calciatore a seguito del pagamento di un indennizzo.