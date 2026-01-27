Martinez Lazio, è l’ultima idea per la difesa! Le novità

Martinez Lazio, il club biancoceleste sarebbe sulle tracce del difensore del Girona: contatti tra i due club

Il mercato della Lazio si accende improvvisamente in queste ultime ore di gennaio. Mentre la squadra di Maurizio Sarri cerca stabilità in campionato, la dirigenza si muove per rinforzare la corsia difensiva. L’ultimo nome balzato in cima alla lista dei desideri è quello di Arnau Martinez, gioiello del Girona e della nazionale Under-21 spagnola.

A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che tramite il proprio profilo X ha confermato i primi contatti ufficiali tra il club capitolino e l’entourage del calciatore.

Colpo a sorpresa: la Lazio punta Arnau Martinez

Il profilo di Arnau Martinez non è nuovo agli scout internazionali, ma l’inserimento deciso della Lazio ha colto molti di sorpresa. Il difensore classe 2003, cresciuto nella prestigiosa Masia del Barcellona prima di esplodere definitivamente con la maglia del Girona, rappresenta il prototipo del terzino moderno: tecnico, rapido e capace di ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato.

