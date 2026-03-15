Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, è intervenuto in vista del grande match che vedrà protagonisti i capitolini e i rossoneri. Le dichiarazioni

La partita tra Lazio e Milan, in programma oggi domenica 15 marzo alle 20:45 per la 29ª giornata di Serie A 2025/26, è stata analizzata anche da Federico Marchetti. L’ex portiere biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’importanza della sfida dell’Olimpico.

Marchetti ha parlato dello stato d’animo delle due squadre e della pressione che accompagna una gara di questo livello. Secondo l’ex estremo difensore, partite come Lazio Milan possono essere decise dai dettagli e dalle prestazioni dei singoli. Il confronto promette intensità e grande equilibrio! Le dichiarazioni:

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STATO D’ANIMO – «Le due squadre arrivano con umori opposti. Il Milan arriva carico in seguito al derby. La Lazio viene da un periodo difficile, l’ambiente non è sereno, anche se devo dire che Sarri è riuscito a tenere questa stagione viva, specie con l’obiettivo della finale di Coppa Italia».

TIFOSI – «Il ritorno dei tifosi è fondamentale! Conosco bene l’Olimpico, ho vissuto lo stadio vuoto e ricordo com’è penalizzante per energia e trasporto del pubblico. Darà una spinta in più a questa squadra».

ZACCAGNI – «Certamente quest’anno è al di sotto dei suoi standard! Mancano i suoi gol e le sue giocate, ci si affida a Isaksen che sta facendo una buona stagione. Sarri vede Maldini punta centrale e si sta allenando in merito. Eravamo a Spezia insieme, ha grandi qualità. Faceva l’esterno, sarà una scommessa in quel ruolo».

LEAO E MALDINI – «Leao e Maldini non sono punte, spalle alla porta fanno fatica! Potranno anche fare quel ruolo, ma hanno altre caratteristiche».

Marchetti su Lazio-Milan: «Le squadre arrivano con umori opposti! Mancano i gol di Zaccagni» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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