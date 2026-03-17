Maldini protagonista di un siparietto in campo con Saelemaekers e l’arbitro Guida: cosa è successo davvero

Maldini al centro di un dibattito per quanto avvenuto con Saelemakers e Guida: la verità su quanto avvenuto sul manto erboso dell’Olimpico

Un episodio curioso, diventato subito virale, ha acceso il dibattito tra tifosi e appassionati durante la partita: protagonisti Daniel Maldini, Alexis Saelemaekers e l’arbitro Marco Guida, che per qualche secondo ha interpretato male una situazione poi chiarita immediatamente in campo. Le immagini mostrate da Haier Cam Serie A di cui ha parlato l’ex arbitro Calvarese sui social hanno immortalato tutto, compresa la pronta spiegazione di Patric, decisiva per evitare qualsiasi tensione inutile.

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Guida Maldini Saelemaekers, il malinteso che ha fatto discutere

Nel corso del match, Marco Guida ha notato un contatto particolare tra Daniel Maldini, attaccante classe 2001, e Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga. Il giovane italiano è finito a terra, mentre il calciatore belga ha provato subito a rialzarlo, in un contesto che però l’arbitro, almeno inizialmente, non aveva interpretato nel modo corretto.

Da qui la frase pronunciata dal direttore di gara, subito ripresa anche dai microfoni ambientali: «Dai su, non incendiamo la partita per nulla».

Guida Maldini Saelemaekers, la spiegazione immediata di Patric

A chiarire tutto ci ha pensato Patric, difensore biancoceleste, che si è avvicinato per spiegare la dinamica con parole molto semplici e dirette: «Sono amici, sta scherzando». A quel punto lo stesso Guida ha compreso subito il contesto e ha risposto con altrettanta naturalezza: «Ah ok, non lo sapevo».

Il siparietto si è quindi chiuso in pochi istanti, senza polemiche né provvedimenti. Proprio questa rapidità nel chiarimento ha evitato che la situazione degenerasse o che venisse letta in maniera diversa da quella reale.

Guida Maldini Saelemaekers, episodio curioso ma senza tensione

L’episodio resta interessante soprattutto perché mostra quanto, in campo, il confine tra agonismo e semplice scherzo possa essere sottile agli occhi di un arbitro. In tempo reale, infatti, un gesto può essere facilmente frainteso, specialmente in una gara intensa e piena di duelli.

Nessuna scintilla quindi e nessun caso, soltanto un malinteso chiarito grazie all’intervento dei protagonisti. Un piccolo retroscena che ha strappato un sorriso e che ora divide i tifosi: per alcuni è un episodio divertente, per altri la conferma di quanto sia complicato interpretare tutto correttamente in presa diretta.