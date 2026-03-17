News
Maldini protagonista di un siparietto in campo con Saelemaekers e l’arbitro Guida: cosa è successo davvero
Maldini al centro di un dibattito per quanto avvenuto con Saelemakers e Guida: la verità su quanto avvenuto sul manto erboso dell’Olimpico
Un episodio curioso, diventato subito virale, ha acceso il dibattito tra tifosi e appassionati durante la partita: protagonisti Daniel Maldini, Alexis Saelemaekers e l’arbitro Marco Guida, che per qualche secondo ha interpretato male una situazione poi chiarita immediatamente in campo. Le immagini mostrate da Haier Cam Serie A di cui ha parlato l’ex arbitro Calvarese sui social hanno immortalato tutto, compresa la pronta spiegazione di Patric, decisiva per evitare qualsiasi tensione inutile.
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Motta, Zaccagni e Provstgaard
Guida Maldini Saelemaekers, il malinteso che ha fatto discutere
Nel corso del match, Marco Guida ha notato un contatto particolare tra Daniel Maldini, attaccante classe 2001, e Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga. Il giovane italiano è finito a terra, mentre il calciatore belga ha provato subito a rialzarlo, in un contesto che però l’arbitro, almeno inizialmente, non aveva interpretato nel modo corretto.
Da qui la frase pronunciata dal direttore di gara, subito ripresa anche dai microfoni ambientali: «Dai su, non incendiamo la partita per nulla».
Guida Maldini Saelemaekers, la spiegazione immediata di Patric
A chiarire tutto ci ha pensato Patric, difensore biancoceleste, che si è avvicinato per spiegare la dinamica con parole molto semplici e dirette: «Sono amici, sta scherzando». A quel punto lo stesso Guida ha compreso subito il contesto e ha risposto con altrettanta naturalezza: «Ah ok, non lo sapevo».
Il siparietto si è quindi chiuso in pochi istanti, senza polemiche né provvedimenti. Proprio questa rapidità nel chiarimento ha evitato che la situazione degenerasse o che venisse letta in maniera diversa da quella reale.
Guida Maldini Saelemaekers, episodio curioso ma senza tensione
L’episodio resta interessante soprattutto perché mostra quanto, in campo, il confine tra agonismo e semplice scherzo possa essere sottile agli occhi di un arbitro. In tempo reale, infatti, un gesto può essere facilmente frainteso, specialmente in una gara intensa e piena di duelli.
Nessuna scintilla quindi e nessun caso, soltanto un malinteso chiarito grazie all’intervento dei protagonisti. Un piccolo retroscena che ha strappato un sorriso e che ora divide i tifosi: per alcuni è un episodio divertente, per altri la conferma di quanto sia complicato interpretare tutto correttamente in presa diretta.
News
Isaksen tra la ritrovata fiducia e la futura cessione: il piano del duo Lotito-Fabiani
Gustav Isaksen è reduce da una serie di prestazioni positive che lo stanno proiettando verso il Mondiale. Claudio Lotito non...
Arbitro Bologna Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Bologna lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026...
Lotito, premio Coppa Italia raddoppiato: la mossa per salvare la stagione
Claudio Lotito, presidente della Lazio, sta facendo all in sulla Coppa Italia e ha promesso un nuovo incentivo ai giocatori...