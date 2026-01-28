Calciomercato
Maldini si presenta alla Lazio: quali sono le prime impressioni del nuovo arrivato a Formello
Maldini conclude con successo le visite mediche ed arriva anche il suo esordio ad Formello: «È il momento di dimostrare chi sono»
È iniziata ufficialmente l’avventura di Daniel Maldini alla Lazio. L’attaccante, arrivato in prestito, ha vissuto la sua prima giornata biancoceleste tra visite mediche, primo allenamento e dichiarazioni da neoacquisto ai microfoni del Club. «Le prime sensazioni sono state positive, sono contento. Non vedo l’ora di iniziare», ha spiegato il giocatore, consapevole dell’importanza di questi mesi per il suo percorso.
Arrivato a Roma lunedì, Maldini ha sostenuto i controlli di idoneità a Villa Mafalda, dove ha trascorso circa tre ore e mezza. All’uscita ha trovato anche alcuni tifosi ad accoglierlo per selfie e messaggi di benvenuto. Nel pomeriggio, alle 15.30, il primo allenamento agli ordini di Sarri: durante una parte della seduta è stato provato al centro del tridente, da falso nove, una primissima indicazione tattica.
