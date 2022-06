Lotito annuncia: «Farò lo stadio della Lazio». Occhi sul Flaminio

Claudio Lotito ha tutta l’intenzione di regalare lo stadio di proprietà alla Lazio: pronto il progetto per il Flaminio

Claudio Lotito è pronto a fare sul serio. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il presidente della Lazio ha tutta l’intenzione di regalare lo stadio di proprietà alla Lazio, col Flaminio che resta la prima opzione. L’incontro con il sindaco di Roma Gualtieri di lunedì scorso ha lasciato aperti degli spiragli anche se non mancano le difficoltà.

Entro l’estate o subito dopo la Lazio presenterà il progetto che non dovrà distaccarsi troppo da tre condizioni imprescindibili: aumento della capienza da 25mila posti a circa 40mila; costruzione di un tetto che copra le tribune (altrimenti in caso di pioggia si tornerebbe allo stadio con gli ombrelli, eventualità oggi vietata dalla UEFA); e infine costruzione di un parcheggio da 5mila posti che permetta così di non intasare la zona circostante adibita anche agli autobus. Servirà un’opera di sensibilizzazione sulla famiglia Nervi. In caso contrario si cambierà zona, con i terreni della Tiberina prima alternativa.