Lazio Women, vittoria di prestigio con la Fiorentina in amichevole: decide Monnecchi. La squadra di Grassadonia pronta per l’inizio della Serie A Women’s Cup

La Lazio Women chiude il suo pre-campionato nel migliore dei modi, con una vittoria di prestigio per 1-0 contro una delle big del campionato, la Fiorentina. Nell’ultimo test amichevole disputato a Formello, prima dell’inizio delle competizioni ufficiali, le ragazze di Gianluca Grassadonia hanno fornito una prestazione di carattere e maturità, lanciando un segnale importante in vista della nuova stagione.

Protagoniste assolute del match sono state le due grandi ex della partita, Martina Piemonte e Margherita Monnecchi, quasi a sottolineare un beffardo scherzo del destino per la squadra viola. Fin dai primi minuti, la Lazio ha imposto il proprio gioco, mostrando un atteggiamento aggressivo e determinato. Le biancocelesti hanno sfiorato il vantaggio già al 9′ con Oliviero, il cui pallonetto è uscito di un soffio, e hanno continuato a premere con un’altra occasione capitata sui piedi di Simonetti.

Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato al 37′ ed è nato proprio sull’asse delle ex. Piemonte, con un’azione caparbia, si è procurata un calcio di rigore. Dal dischetto si è presentata Le Bihan, il cui tiro è stato respinto dal portiere avversario. Sulla ribattuta, però, la più lesta e determinata di tutte è stata Margherita Monnecchi, che con un tap-in rapace ha ribadito il pallone in rete, siglando un gol tanto meritato quanto pesante.

Nella ripresa, la Lazio ha gestito con intelligenza il vantaggio, controllando il possesso palla della Fiorentina e rendendosi pericolosa con rapide ripartenze. Nonostante l’ingresso di forze fresche da ambo le parti, il risultato non è più cambiato, a testimonianza della solidità difensiva raggiunta dalla squadra.

Questa vittoria non è solo un risultato positivo per il morale, ma la conferma che la squadra è pronta per l’inizio della Serie A Women’s Cup, in programma il prossimo fine settimana. La Lazio arriva al primo appuntamento ufficiale con la giusta carica e la consapevolezza di poter competere ad alti livelli.

FORMAZIONI INIZIALI SS LAZIO: Durante, Mancuso (C), Connolly, Martin Queralt, Le Bihan, Oliviero, Monnecchi, Piemonte, Simonetti, Vernis, D’Auria. A disposizione: Karresmaa, Gregori, Baltrip Reyes, Mesjasz, Karczewska, Castiello, Ashworth-Clifford, Visentin. All. Gianluca Grassadonia

ACF FIORENTINA: Fiskerstrand, Faerge, Lombardi, Filangeri, Severini (C), Tryggvadottir, Wijnants, Bredgaard, Curmark, Bonfantini, Janogy. A disposizione: Woldvik, Catena, Snerle, Della Peruta, Orsi, Cetinja, Cherubini, Bettineschi. All. Pablo Pinones Arce

Ammonite: – Risultato finale 1-0 (37’ Monnecchi L)