Lazio, clamoroso Vecino: possibile mossa a sorpresa del club. L’uruguagio sarà testato verso il Genoa, ma se non sarà pronto…

Un caso che si trascina da quasi due mesi e che ora è arrivato al suo punto di svolta. Il futuro a breve termine di Matías Vecino alla Lazio è appeso a un filo, o meglio, a un test fisico che si terrà in queste ore a Formello. Il centrocampista uruguaiano, fermo dall’8 agosto, si trova di fronte a un bivio: tornare a disposizione, almeno per la panchina, o rischiare un clamoroso taglio dalla lista per il campionato.

La situazione del giocatore è un paradosso. Dal punto di vista medico, l’ex Inter è considerato clinicamente guarito, ma le sensazioni dell’atleta dicono altro. Vecino non si sente ancora sicuro, non si sente pronto a tornare in campo e a sostenere i ritmi di una partita ufficiale. Questa sua esitazione, comprensibile dopo un lungo stop, si scontra però con la drammatica emergenza che sta vivendo il centrocampo di Maurizio Sarri.

Per questo, le prossime ore saranno decisive. Il giocatore è atteso in gruppo per testare finalmente le sue condizioni in una seduta di allenamento vera e propria. L’obiettivo minimo di Sarri è quello di poterlo almeno convocare per la trasferta di Genova, per avere un’opzione di esperienza in più da gettare nella mischia in caso di necessità.

Ma se il test non dovesse dare le garanzie sperate, la società è pronta a una mossa a sorpresa, tanto drastica quanto necessaria. Se Vecino dovesse mostrarsi ancora insicuro e non pronto, il club potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di escluderlo dalla lista dei 25 per la Serie A fino alla riapertura del mercato a gennaio. Una scelta dolorosa, ma che libererebbe uno slot per un giocatore pienamente a disposizione (come Bašić) e che metterebbe il centrocampista di fronte a un vero e proprio ultimatum. Lo riporta Il Messaggero.