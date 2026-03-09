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Lazio Sassuolo 2-1: una partita avvincente all’Olimpico termina grazie ad una rete di Marusic nel finale che regala i tre punti
Lazio Sassuolo: i biancocelesti di Sarri sono scesi in campo per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Com’è andata la partita
Il Sassuolo e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Arena, della sezione di Torre del Greco. La squadra allenata dal tecnico Sarri affronta quella di Grosso per la sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO SASSUOLO 2-1
90 + 2′ – MARUSICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!! Il laterale montenegrino scambia la palla con Cancellieri e s’inserisce in mezzo all’area, buon cross dell’ex Parma che pesca il difenssore completamente isolato davanti alla porta che con un pallonetto di testa infila un Muric indeciso.
90′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.
88′ – Walukiewicz per fallo su Nuno Tavares.
87′ – Gran cross di Pedro su punizione che pesca il terzo tempo di Provstgaard che, però, spedisce alto.
86′ – Ammonito Laurienté per aver fermato Cancellieri lanciato in velocità verso l’area neroverde.
83′ – Entra Barcola per Koné nel Sassuolo.
82′ – Muric nega il vantaggio su Cancellieri con una grande risposta. Buona occasione per l’attaccante ex Parma.
80′ – Ultimi cambi per la Lazio: esce Zaccagni per Cancellieri ed esce Isaksen per Pedro.
79′ – Miracolo di Motta che nega per due volte il vantaggio ai neroverdi salvando sulla conclusione in area di Doig.
78′ – Gila infila un pallone tra le linee dopo aver intercettato la sfera e mette Isaksen a tu per tu con Muric. Il danese prova lo scavetto ma la palla finisce alta. Occasione sfumata per la Lazio.
72′ – Nuno Tavares recupera palla in attacco e serve Zaccagni che prova la conclusione a giro ma la palla arriva tra le braccia di Muric.
69 – Scontro tra numeri 10 ma Zaccagni commette fallo su Berardi.
67′ – Entrano Doig per Nzola, Moro per Coulibalì e Walukiewicz per Garcia.
64′ – Entra Dia per Maldini.
62′ – Gran botta di Dele Bashiru che arriva alla conclusione dal limite dell’area ma la palla va sopra la traversa.
60′ – Traversa Sassuolo. Effetto strano dopo la conclusione di Coulibalì deviata da Gila con la palla che si impenna e scheggia la traversa. Pericolo per i biancocelesti.
58′ – Occasione Lazio, buona verticalizzazione di Gila, cross in mezzo di Isaksen che prova a pescare Maldini ma la palla che arriva a Taylor che sbaglia davanti a Muric.
57′ – Ammonito Garcia per un fallo su Isaksen.
51′ – Berardi a terra dopo un contrasto. il 10 neroverde si rialza.
46′ – Riprendono le ostilità allo stadio Olimpico. Entra Matic per Lipani e Provstgaard per Romagnoli.
45′ + 2′ – Termina qui la prima frazione di gioco.
45′ – Saranno due i minuti di recupero.
41′ – Attimi caotici all’Olimpico, prima la Lazio ci prova con uno sfondamento centrale di Tavares che appoggia a Maldini. L’ex Monza viene chiuso in modo vigoroso dai neroverdi che provano a ripartire ma un fallo ferma l’azione.
38′ – Cataldi non ce la fa! Esce per Patric.
37′ – Lipani ammonito per imprudenza. Fallo su Zaccagni.
35′ – PAREGGIO SASSUOLO. Laurienté si costruisce tutto da solo! Prima scambio con N’Zola e poi effettua anche una triangolazione con Thorstvedt per poi scaricare il pallone all’incrocio con un gran tiro di interno destro. Ristabilita la parità.
33′ – Punizione di Berardi dalla distanza, colpo di testa di Idzes a rimettere il pallone in mezzo all’area ma Cataldi pulisce.
30′ – Cataldi si accascia per un problema al polpaccio, poi si rialza e rientra in campo stringendo i denti.
26′ – N’Zola vicino al pareggio! Garcia serve il centravanti che calcia verso la porta, Romagnoli devia la palla in corner.
21′ – Zaccagni prova ad infilare un pallone pericoloso dalla sinistra ma vien e murato. Buon momento per i padroni di casa.
17′ – Bella azione dei biancocelesti con una buona triangolazione tra Cataldi e Taylor ma Dele Bashiru spreca.
16′ – Angolo velenoso battuto da Cataldi deviato da Isaksen a pochi centimetri dal 2-0.
15′ – Progressione di Nuno Tavares che, dopo un bel tocco d’esterno di Zaccagni, si fionda verso la porta dei neroverdi. Cross chiuso in corner
12′ – Isaksen sfonda con una progressione da destra e salta Muharemovic. Buon tiro rasoterra ad incrociare sul primo palo ma la palla si spegne sul fodno.
10′ – Cataldi tenta una conclusione da fuori area ma Muric blocca sicuro.
9′ – Inizio frizzante per i biancocelesti intenzionati a non concedere campo ai neroverdi.
6′ – Giocata in verticale del Sassuolo per N’Zola ma Romagnoli chiude tutto.
2′- MALDINI SI SBLOCCA CON LA MAGLIA DELLA LAZIO!!!! Isaksen punta due difensori, li salta, trova un varco per calciare e Idzes la devia, ma la palla arriva tra i piedi di Maldini che dapprima temporeggia dribblando l’avversario e insaccando a porta vuota.
1′ – Inizia il match all’Olimpico. Lazio che batte la prima palla!
TABELLINO LAZIO SASSUOLO 2-1
GOL: Maldini ‘2, Laurienté ’35, 90’ + 2 Marusic.
AMMONIZIONI: Lipani ’37, Garcia ’57, Laurienté ’87, Walukiewicz ’88.
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, Matic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Arena, della sezione di Torre del Greco.
1° ASSISTENTE: Meli della sezione di Parma.
2° ASSISTENTE: Alassio della sezione di Imperia.
QUARTO UOMO: Tremolada della sezione di Monza.
VAR: Paterna della sezione di Teramo.
AVAR: Abisso della sezione di Palermo.
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Dele-Bashiru e lo scenario su Dia e Noslin
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