Lazio: Mattinata di Lavoro Intenso a Formello, Tra Prova Tattiche e Assenze

Lazio, prosegue il ritiro a Formello dei biancocelesti: ecco come è andata la seduta mattutina dopo l’amichevole di ieri

Dopo la vittoria per 3-0 nell’amichevole contro la Primavera di ieri, la Lazio di Maurizio Sarri è tornata in campo questa mattina per un’unica seduta di allenamento al Fersini, prima di una mezza giornata di riposo concessa alla squadra. L’allenamento, iniziato intorno alle 9:50, ha visto i biancocelesti concentrarsi su diverse fasi di lavoro, con Sarri che ha subito ripreso le sue prove tattiche dopo un breve riscaldamento.

Alle 10:17, il Comandante ha focalizzato l’attenzione del gruppo sui movimenti offensivi, segno di una ricerca continua di perfezionamento delle dinamiche d’attacco. Terminata la fase con il pallone, la squadra ha avuto un breve recupero per poi iniziare la fase atletica vera e propria. I portieri, invece, hanno proseguito il loro lavoro specifico con i preparatori. L’allenamento si è concluso poco prima delle 10:40.

Tuttavia, il quadro delle assenze rimane un punto di attenzione. Se da un lato c’è il rientro di Mandas tra i pali, assente per febbre nei giorni scorsi, dall’altro mancano ancora all’appello diversi elementi importanti. Patric e Zaccagni non si sono ancora visti in gruppo, così come Pellegrini e Isaksen, anche loro fermi per febbre. A sorpresa, è risultato assente anche Dia. Sarri ha diviso la squadra in due formazioni per le prove: i Rossi schieravano Mandas/Renzetti, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. I Verdi invece vedevano Provedel/Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Belahyane, Cataldi, Vecino; Sanà Fernandes, Noslin, Basic. L’attesa per il rientro completo del gruppo, in particolare di Zaccagni e Patric che stanno completando i loro percorsi riabilitativi, resta alta