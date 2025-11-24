Focus
Lazio, accadde oggi: il ricordo della sfida vinta contro la Juventus nel novembre del 2001! Ecco come andò la sfida
Lazio, accadde oggi la vittoria dei biancocelesti contro la Juventus! I dettagli sul match e la nota condivisa dal Club
Il 24 novembre 2001 la Lazio di Alberto Zaccheroni, reduce dal netto successo per 4-1 sul campo dell’Udinese, scese in campo allo Stadio Olimpico di Roma per sfidare la Juventus. Il racconto della sfida:
IL RICORDO DEL CLUB – Era il 24 novembre del 2001. La Lazio allenata da Alberto Zaccheroni, reduce dalla larga vittoria ottenuta ad Udine per 4-1, affrontò la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della dodicesima giornata del campionato italiano di massima serie.
Nella prima frazione di gioco sono i bianconeri a cercare con insistenza il gol del vantaggio, ma Angelo Peruzzi si oppone prima a Trezeguet, poi a Davids tenendo in parità la partita. La risposta dei biancocelesti è affidata a Simone Inzaghi che, su cross tagliato di Liverani, taglia in area di rigore deviando la sfera con il tacco; palla a lato di poco. In seguito è sempre il numero 21 della Prima Squadra della Capitale ad accarezzare la gioia del gol: questa volta Inzaghi colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione calciata dalla sinistra. Sfera sul palo.
Nella ripresa, i biancocelesti riescono immediatamente a trovare la rete del vantaggio: Buffon esce maldestramente respingendo il pallone di testa; Liverani è il più lesto di tutti e, con l’esterno del mancino, beffa il numero 1 bianconero, ancora fuori dai pali, con un perfetto lob. La Lazio potrebbe raddoppiare con Simone Inzaghi, ma il numero 21 biancoceleste coglie nuovamente il palo a tu per tu con Buffon. La Juventus prova a riacciuffare il match con un’incursione di Pavel Nedved, ma il tiro del ceco trova le mani di Peruzzi che, ancora una volta, salva il risultato. Tre punti per la Lazio.
Così i biancocelesti: Peruzzi, Negro, Nesta, Fernando Couto, Favalli, Poborsky, Giannichedda, Liverani (82′ D.Baggio), Stankovic (90′ Fiore), Crespo, S.Inzaghi (82′ C.Lopez). Allenatore: Zaccheroni.
