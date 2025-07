Lazio Primavera, il tecnico non ha dubbi: «Per i ragazzi, confrontarsi con giocatori di Serie A come la Lazio, è stato un piacere». Le parole

Cambio al timone della Lazio Primavera: ai microfoni di Lazio Style Channel si presenta il nuovo tecnico, Francesco Punzi. Protagonista di una lunga e appassionata intervista, Punzi ha svelato emozioni personali, ambizioni e visioni per la stagione alle porte, delineando un progetto ricco di entusiasmo e determinazione.

AMICHEVOLE PRIMA SQUADRA – «Al di là del piacere e dell’onore di svolgere un’amichevole simile, credo che per i ragazzi confrontarsi con giocatori che disputano il campionato di Serie A a un certo livello come la Lazio sia stato un piacere. Un test bello, era giusto che riuscissero a tenere abbastanza bene il campo e credo abbiano fatto una buona gara e una bella figura. Questo ci interessava»

GAVETTA – «Sicuramente il fatto di allenare da un po’ di anni, io ho cominciato abbastanza presto perché ne avevo 19. Naturalmente dalla scuola calcio cercando di migliorare in base alla categoria di appartenenza, poi a 27 anni ho avuto l’opportunità di essere in una società che era in difficoltà con la prima squadra e ho avuto l’occasione di allenare in Promozione. Da lì ho praticamente fatto quasi sempre i grandi fino a quando sono approdato qui alla Lazio. Ho fatto una parentesi alla Viterbese a inizio stagione per poi salire in prima squadra. Legnano è stata un’esperienza bella e formativa, confrontarsi in un ambiente nuovo, girone Serie D A. Un’esperienza anche di vita perché ero a 600 km da casa in un paese che non conoscevo. Un’esperienza che ti aiuta soprattutto se sei fortunato come lo sono stato io»

DIFETTI E PREGI – «Impulsività, un po’ migliorata negli anni. Tenace, sì. Se sono cambiato nel tempo? Sicuramente si, ho cercato di lavorare e modificare alcuni aspetti che mi accorgevo potessero crearmi delle difficoltà nella gestione del gruppo. Ho commesso anche errori per poca esperienza. Nel tempo, come in tutte le cose, l’esperienza aiuta a commettere pochi errori»