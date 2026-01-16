Connect with us

Lazio Primavera, pareggio in extremis con il Sassuolo per la squadra di Punzi

Mp Bagno a Ripoli (FI) 28/05/2024 - Play Off campionato di calcio Primavera / Roma-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio Primavera, i giovani giocatori biancocelesti nella giornata odierna hanno ottenuto un punto nella sfida interna contro i neroverdi: i dettagli

La Lazio Primavera di mister Francesco Punzi oggi a Formello haa rimediato un pareggio per 1-1-1 contro il Sassuolo di Emiliano Bigica. I biancocelesti hanno recuperato in extremis lo svantaggio iniziale, il tutto con una rete dal dischetto siglata allo scadere da Flavio Sulejmani. ll tabellino della gara:

LAZIO-SASSUOLO 1-1: Marcatore: 13` Chiricallo (S), 89` rig. Sulejmani (L)

LAZIO U20: Pannozzo, Bordon, Santagostino (65` Montano), Cuzzarella (65` Battisti), Gelli, Bordoni, Munoz (78` Marinaj), Ferrari (77` Canali), Pernaselci (46` Trifelli), Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Milillo, Iorio, Carbone. All.: Francesco Punzi

SASSUOLO U20: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola (86` Acatullo), Sibilano (39` Campani), Daldum, Petito, Mussini (50` Gjyla, 86` De Dominicis), Tampieri, Chiricallo (86` Nyarko). A disp.: Lungu, Cardasci, Brugnoli, Canzian, Barani, Barry. All.: Emiliano Bigica

Arbitro. Dario Di Francesco

Assistenti: Pierpaolo Carella – Matteo Di Berardino

NOTE. Ammoniti: 26` Sana Fernandes (L), 33` Guri (S), 47` Amendola (S). Espulso: 86` Guri (S).

Recupero: 2` pt; 6` st

Primavera 1 | XX giornataVenerdì 16 gennaio 2025, ore 12:00Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

