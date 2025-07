Lazio, le presenze in biancoceleste: Marusic leader, giovani in rampa di lancio

Condividi via email

Lazio, ecco le presenze della rosa attuale biancoceleste in vista della prossima stagione: Marusic leader, giovani in rampa di lancio

La Lazio si prepara ad affrontare una stagione complessa ma ricca di potenziale, e in questo periodo di calma apparente è interessante analizzare le statistiche e le curiosità relative ai giocatori in organico. Tra i dati più significativi spicca quello delle presenze totali con la maglia biancoceleste in gare ufficiali (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League), un indicatore della continuità e dell’importanza di ciascun elemento nel corso degli anni.

A guidare questa speciale classifica è Adam Marusic, vero e proprio stakanovista con ben 316 gettoni. Un dato impressionante che testimonia la sua longevità e affidabilità sulla fascia. Alle sue spalle, il centrocampo vede Danilo Cataldi con 246 presenze, a riprova del suo ruolo ormai consolidato. In difesa, Patric con 228 e Manuel Lazzari con 222 confermano la loro stabilità nella retroguardia biancoceleste.

Tra gli attaccanti, Pedro si distingue con 176 apparizioni, seguito da Mattia Zaccagni a quota 163. La parte centrale della classifica vede giocatori come Elseid Hysaj (126), Alessio Romagnoli (124) e Ivan Provedel (117) che hanno superato il muro delle cento presenze, diventando pilastri delle rispettive zone di campo. Più in basso, ma con un numero crescente di apparizioni, troviamo Matías Vecino (114) e Matteo Guendouzi (94), a testimonianza del loro impatto relativamente recente ma significativo. I giovani e i nuovi arrivati, come Taty Castellanos e Gustav Isaksen (entrambi a 86 presenze), Mario Gila (84) e Nicolò Rovella (74), stanno progressivamente scalando questa classifica, pronti a diventare i nuovi punti di riferimento della squadra.

MARUSIC 316

CATALDI 246

PATRIC 228

LAZZARI 222

PEDRO 176

ZACCAGNI 163

HYSAJ 126

ROMAGNOLI 124

PROVEDEL 117

VECINO 114

GUENDOUZI 94

CASTELLANOS 86

ISAKSEN 86

GILA 84

ROVELLA 74

BASIC 70

PELLEGRINI 64

DIA 48

NOSLIN 39

MANDAS 32

NUNO TAVARES 30

CANCELLIERI 30

FARES 29*

DELE BASHIRU 29

GIGOT 23

BELAHYANE 6

PROVSTAGAARD 2

KAMENOVIC 1*

*=attualmente fuori rosa