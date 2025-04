Condividi via email

Lazio, le parole del laterale biancoceleste Luca Pellegrini su quale sia la propria maglia preferita! La reazione sui social del difensore

Luca Pellegrini è sempre stato un grande appassionato della Lazio sin da piccolo e, a dimostrarlo, è la sua vasta cultura e passione per le maglie storiche del club biancoceleste in Serie A. In particolare, si è soffermato su alcune di queste nel video condiviso quest’oggi sui social:

«Queste maglie sono fantastiche, questa è la mia preferita. I miei giocatori preferiti, i miei idoli… Stam, Crespo e Nedved che mi scaturiscono tanti ricordi, tante partite riguardate…Non ho parole per descriverle queste magliette.»