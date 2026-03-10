Lazio Milan, sfida all’Olimpico tra emergenze e ambizioni: chi prenderà il posto di Cataldi?

Lazio Milan chiuderà la 29ª giornata di Serie A con una partita chiave: cosa filtra sulla prossima partita contro i rossoneri di Allegri

Archiviata la vittoria contro il Sassuolo, la Lazio si prepara a una delle sfide più delicate della stagione. Domenica 15 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico arriverà il Milan, nel match valido per la 29ª giornata di Serie A. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe a caccia di punti pesanti.

I biancocelesti guidati da Maurizio Sarri arrivano all’appuntamento con diverse assenze e una rosa ridotta, mentre i rossoneri allenati da Massimiliano Allegri attraversano un momento positivo, rafforzato dalla recente vittoria nel derby contro l’Inter per 1-0, capolista del campionato.

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Lazio Milan, le probabili scelte di Sarri

La Lazio dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Tra i pali confermato Edoardo Motta, mentre in difesa agiranno Marusic e Tavares sulle corsie laterali con Mario Gila e Alessio Romagnoli al centro.

A centrocampo Patric potrebbe essere adattato in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Fisayo Dele-Bashiru e Taylor. Restano infatti da valutare le condizioni di Danilo Cataldi, uscito anzitempo nella sfida contro il Sassuolo per un indurimento al polpaccio.

In attacco spazio al tridente composto da Isaksen, Daniel Maldini e Mattia Zaccagni, chiamati a guidare il reparto offensivo biancoceleste.

Lazio Milan, le possibili scelte di Allegri

Il Milan dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, mentre la difesa a tre sarà formata da Tomori, De Winter e Pavlovic.

In mezzo al campo Luka Modric agirà da regista con Fofana e Ricci mezzali, mentre sulle corsie esterne sono pronti a spingere Saelemaekers ed Estupinan. In attacco il tandem offensivo sarà composto da Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il tecnico rossonero Allegri è noto per la sua capacità di adattare il sistema di gioco in base all’avversario. Proprio questa flessibilità tattica è stata una delle chiavi della recente vittoria contro l’Inter, un successo meritato che ha riaperto le ambizioni del Milan nella corsa ai vertici della classifica.

All’Olimpico si preannuncia quindi una sfida intensa: la Lazio cerca punti per rilanciarsi, mentre il Milan vuole continuare la rincorsa alle prime posizioni del campionato.

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