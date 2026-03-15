Lazio Milan, Allegri si affida a Jashari dal 1′ minuto! Le ultime in casa rossonera

Lazio Milan, Massimiliano Allegri confida in Ardon Jashari in mediana questa sera! Le sensazioni trapelate

Lazio Milan accende l’attesa della domenica sera. La sfida dell’Olimpico, valida per la 29ª giornata di Serie A 2025/26, è in programma oggi 15 marzo alle ore 20:45. In casa rossonera, uno dei temi principali riguarda il centrocampo e la sostituzione di Adrien Rabiot, assente in un match che può pesare molto nella corsa del Diavolo!

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Lazio Milan, Jashari favorito nel 3-5-2 rossonero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe scelto Ardon Jashari per occupare il ruolo di mezzala sinistra nel consueto 3-5-2. Lo svizzero è quindi indicato come il profilo designato per raccogliere l’eredità momentanea di Rabiot, garantendo corsa, ordine e inserimenti in una partita ad alta intensità. È una decisione significativa, perché conferma la fiducia del tecnico livornese in un giocatore chiamato a dare equilibrio e qualità in una zona chiave del campo.

Lazio Milan, una scelta che può incidere sulla partita

L’inserimento di Jashari racconta anche la volontà del Milan di mantenere intatta la propria identità tattica contro una Lazio aggressiva e organizzata. In una gara così delicata, la capacità di leggere i tempi di gioco e accompagnare le due fasi può diventare decisiva. Per questo motivo la scelta di Allegri assume un peso specifico importante: affidarsi a Jashari significa puntare su dinamismo e personalità in una serata che richiederà attenzione continua e grande maturità calcistica.

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QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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