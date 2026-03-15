Lazio Milan, il tecnico rossonero deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida contro i biancocelesti

Il countdown sta per terminare: alle 20:45 lo stadio Olimpico accenderà i riflettori sulla sfida tra Lazio e Milan, match cruciale per la 29ª giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri sta ultimando le scelte tattiche per scardinare la difesa biancoceleste, puntando tutto sulla rapidità e sulle transizioni veloci.

La strategia di Allegri per l’attacco

Il piano gara di Massimiliano Allegri ruota attorno alla qualità dei suoi interpreti offensivi. Saranno le verticalizzazioni precise a dover innescare il tandem d’attacco, composto dalla fantasia di Leao e dalla concretezza di Pulisic. La capacità del tecnico di leggere la partita sarà fondamentale per sfruttare gli spazi che la difesa laziale potrebbe concedere.

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Allegri blinda la difesa

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, il tecnico rossonero sembra intenzionato a dare continuità ai suoi uomini migliori. Davanti all’insostituibile Maignan, agirà il trio composto da Tomori, De Winter e Pavlovic. Una scelta che garantisce fisicità e rapidità nel recupero palla, elementi essenziali per mantenere l’equilibrio durante le sortite offensive.

Le frecce sugli esterni di Allegri

Le novità più interessanti riguardano le corsie laterali. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, Allegri dovrebbe confermare Saelemaekers su una fascia, mentre dall’altra parte agirà Estupinan. Quest’ultimo, reduce dalla gloria del derby, è attualmente in vantaggio nel ballottaggio con il giovane Bartesaghi, offrendo più esperienza e spinta sulla fascia sinistra.

Lazio Milan, gli ultimi dubbi di formazione per Allegri 23

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