Lazio, senti Ferri: «Di Baroni si può solo parlare bene, sarebbe un gran colpo per il Torino»

L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro di Marco Baroni, accostato al Torino

L’ex calciatore Giacomo Ferri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport.

LE PAROLE – Di Baroni si può solo parlare bene. Quest’anno la Lazio è stata in corsa fino all’ultimo per la qualificazione alla Champions, pur avendo una squadra inferiore alle rivali. Poi è arrivata la beffa della non qualificazione alle Coppe, ma dalla quarta all’ottava erano tutte molto vicine. Baroni intanto sarebbe un gran colpo per il Torino, ha sempre fatto bene dove è andato. Mi piace che sia un allenatore che ha fatto la gavetta e che lavora bene con i giovani e i meno giovani.