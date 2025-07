Lazio: Duello in Difesa per una maglia: Patric o Provstgaard per un posto da titolare alla prima di campionato

Lazio, in difesa un posto solo per due: Gila confermato, uno tra Patric e Provstgaard: contro il Como si giocano il posto da titolare

Con l’assenza di Alessio Romagnoli per squalifica nelle prime due giornate di campionato, il posto al centro della difesa della Lazio è conteso tra Oliver Provstgaard e Patric. Quest’ultimo tornerà ad allenarsi con il gruppo proprio oggi, aggiungendo un’opzione di esperienza per Maurizio Sarri. Se Patric è considerato una garanzia per il tecnico, il giovane danese sta guadagnando terreno e punti preziosi, rendendo il duello per la maglia da titolare “vivo” e interessante. La capacità di Provstgaard di adattarsi rapidamente ai dettami tattici di Sarri e la sua “mentalità da vero professionista” lo rendono un candidato serio per il ruolo.

A proposito di difensori, tra gli obiettivi per il mercato di gennaio c’è il centrale Jan-Carlo Simic. Il ventenne nazionale serbo, che è passato dal Milan (2022-2024) e ora milita nell’Anderlecht, è un profilo che piace a molte squadre. Le sue qualità includono velocità, forza nel gioco aereo e bravura nell’impostazione. La Lazio lo sta studiando da tempo e sta progettando di inserirsi nella corsa per assicurarselo nella sessione invernale di mercato. Questo interesse conferma la volontà del club di continuare a rinforzare il reparto difensivo con giovani talenti promettenti, in linea con la filosofia di gioco di Sarri e le esigenze future della squadra.