Lazio, senti Delio Rossi: «Vecino e Pedro dovrebbero essere in più, non i punti cardine...»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la situazione legata a Vecino e Pedro

Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

SU VECINO E PEDRO – Vecino? Penso che sia giusto trattenerlo, alla stregua di Pedro, che è stato decisivo in questa stagione.Sono giocatori che dovrebbero essere ‘in più’ e non titolari fissi. Non dovrebbero essere i punti cardine della Lazio. Rovella? Non penso che ci sia una squadra che possa pagare i 50 milioni di clausola, magari è solo una mia idea, ma non credo sia il giocatore che serve all’Inter.

ACADEMY – Secondo me bisognava iniziarlo prima, quando alla Lazio c’erano gli Immobile, i Milinkovic. Adesso non vedo quasi nessuno che possa essere il vero futuro della Lazio. Ci sono giocatori di discreto livello, ma non dei craque veri e propri. Ciò che manca è lo scouting, gente capace ad anticipare i tempi e non vedo perché la Lazio non possa muoversi in tal senso.

SU PROVSTGAARD –Mi sembra abbia personalità e prestanza fisica, ma bisogna vederlo con continuità. A me piacciono i giocatori prestanti e veloci, possibilmente anche tecnici, specialmente i difensori. Quelli monodimensionali mi piacciono poco.