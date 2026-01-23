Calciomercato
Lazio con le casse piene! Le plusvalenze di gennaio fanno ricco Lotito
La Lazio con le cessioni di questa sessione invernale di calciomercato ha rimpinguato le casse e messo i conti a posto per diverso tempo
La Lazio vive una fase di profonda trasformazione sul fronte mercato. Un percorso che, almeno per il momento, sta premiando soprattutto i conti societari, mentre tra i tifosi e Maurizio Sarri cresce una comprensibile preoccupazione legata all’impatto tecnico delle numerose cessioni.
La società, però, (del canto suo) resta serena: la linea tracciata pare essere chiara e guarda al futuro, con l’obiettivo di ringiovanire l’organico e riequilibrare il bilancio in una stagione considerata di transizione.
Lazio, strategia chiara tra conti e progetto tecnico
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza biancoceleste è convinta che la rivoluzione in atto sia necessaria non solo per sistemare i conti, ma anche per avviare un nuovo ciclo tecnico.
L’idea è quella di svecchiare la rosa, inserendo profili più giovani e di prospettiva, sfruttando una finestra temporale ritenuta ideale per ricostruire senza l’assillo di obiettivi immediati.
Calciomercato Lazio, cessioni pesanti e incassi già definiti
Le operazioni ufficializzate finora hanno garantito entrate molto importanti. Le cessioni di Valentín Castellanos al West Ham e di Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe hanno portato complessivamente 57 milioni di euro nelle casse del club: 29 per l’attaccante argentino e 28 per il centrocampista francese. Due operazioni che hanno generato anche plusvalenze significative, circa 40 milioni totali, con 20 milioni ciascuna.
A queste va aggiunta la cessione estiva di Loum Tchaouna al Burnley, che ha garantito 15 milioni di incasso e una plusvalenza di 7 milioni. Numeri che peseranno in modo rilevante sul bilancio in chiusura a giugno.
Lazio, Mandas e Romagnoli verso l’addio
Il mercato in uscita non è però concluso. Sempre secondo la rosea sono ormai in dirittura d’arrivo altre due operazioni di rilievo. Per Christos Mandas al Bournemouth manca solo l’ufficialità: l’affare complessivo è da 20 milioni, con 3 subito per il prestito oneroso e 17 a giugno per il riscatto, generando una plusvalenza di ben 17 milioni.
In fase avanzata anche la trattativa per Alessio Romagnoli all’Al Sadd: operazione da 9 milioni, con una plusvalenza di 8 milioni, considerando l’arrivo a parametro zero dal Milan. Un’ulteriore conferma di un calciomercato della Lazio che, almeno sul piano economico, sta viaggiando a ritmi da record.
