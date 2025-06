Lazio, Cardone: «Servono i fatti. C’è una situazione legata all’indice di liquidità e a tutti i parametri, deve essere sistemata per Sarri»

Lazio, Cardone dice la sua sulla situazione attuale dei biancocelesti: ecco le parole a Radiosei sul terremoto Sarri

Nell’ultima puntata di Radiosei è intervenuto l’opinionista Giulio Cardone per trattare di temi scottanti nella capitale come quelli legati alla situazione odierna della Lazio. In particolare ha voluto parlare anche circa la questione sponsor. Qui riportate le parole del giornalista prese da La Repubblica in vista della prossima Serie A:

«Servono i fatti. C’è una situazione, legata all’indice di liquidità e a tutti gli altri parametri che vanno sbloccati, che deve essere sistemata per accontentare Sarri che a quanto pare sapeva di alcune difficoltà ma non di tutti questi problemi. C’è da spiegare e fare i fatti. Si deve ripianare, se ci sono le risorse per poterlo fare, altrimenti è il caso di dirlo, di spiegarlo alla gente».

«Dello sponsor vi avevo parlato, c’era una trattativa ma non è andata a buon fine. Non c’erano le condizioni per chiudere. So che la Lazio tempo fa ha rifiutato uno sponsor che avrebbe versato 4 milioni e mezzo, poi neanche con quest’ultimo sponsor è andata bene. A questo punto si fa fatica a capire come Sarri possa essere tranquillizzato».

«Il momento è delicato dal punto di vista dei conti; questa cosa mi preoccupa per i riflessi che sta avendo sulla guida tecnica, Sarri è molto arrabbiato. Fabiani ha messo in agenda un incontro a casa del tecnico».