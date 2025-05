Lazio, Candreva omaggia i tifosi: «Sono stati gli anni più belli della mia carriera»

Lazio Candreva, l’ex centrocampista biancoceleste ha parlato bene dei suoi ex tifosi, definendosi onorato di aver vestito la maglia delle aquile

Nonostante il piazzamento deludente in Serie A, non smettono di arrivare buone notizie per i tifosi biancocelesti. Infatti, intervenuto al podcast Calcio Selvaggio, la bandiera della Lazio Antonio Candreva ha parlato della curva nord di Roma.

Di seguito, le dichiarazioni del classe 1987:

LAZIO-«Quello che ho ricevuto dai tifosi della Lazio non l’ho ricevuto da nessun’altra parte. Sono stati gli anni calcistici più belli per l’affetto che ho ricevuto. È stato qualcosa di magnifico. Quando scendevo in campo mi sentivo come se fossi protetto da un’armatura. Mi hanno voluto veramente bene. Non perché dalle altre parti non fosse così, ma perché c’era questo rapporto viscerale: mi sentivo intoccabile. Mi gratificavano, mi caricavano, mi davano una responsabilità alta, grande».