Lazio in caduta libera, sono i numeri peggiori da ottanta anni! I dati della squadra di Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri sta facendo registrare dei numeri preoccupanti che la tifoseria biancoceleste non vedeva da più di mezzo secolo

Per Maurizio Sarri e per la Lazio, la sfida contro il Sassuolo non è soltanto l’ultima gara del 28° turno di Serie A, ma anche un passaggio delicato per evitare un ulteriore scivolone in classifica. I biancocelesti arrivano all’appuntamento con un solo obiettivo concreto: fermare il declino e provare a rialzare la testa davanti al proprio pubblico, in una stagione che in campionato si è complicata più del previsto.

Lazio Sassuolo, la classifica obbliga Sarri a una svolta immediata

Il margine rispetto alle posizioni che contano si è assottigliato e la sensazione è che la Lazio non possa più permettersi passaggi a vuoto. La partita con il Sassuolo diventa così uno snodo pesante, perché un altro risultato negativo rischierebbe di rendere ancora più amaro il finale di stagione.

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Nelle ultime sette gare interne di Serie A, la Lazio ha conquistato una sola vittoria: quella contro il Genoa del 30 gennaio. Per il resto il bilancio parla di tre pareggi e tre sconfitte, numeri che certificano un’involuzione netta tra le mura amiche.

Ancora più pesante il dato difensivo. Nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato, infatti, i biancocelesti hanno sempre incassato almeno due reti. È un segnale evidente di fragilità, soprattutto per una squadra che in passato aveva costruito molte delle sue fortune proprio sulla compattezza. Nella storia del club questo dato si era verificato soltanto una volta, tra marzo 1943 e ottobre 1946, quando la striscia arrivò addirittura a sette gare consecutive.

Lazio Sassuolo, difesa fragile e pressione crescente sul finale di stagione

Il match contro i neroverdi mette quindi la Lazio davanti a una doppia necessità: ritrovare punti e, insieme, recuperare credibilità sul piano difensivo. Per Sarri la priorità è ridare equilibrio a una squadra che nelle ultime uscite interne ha mostrato crepe profonde, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. I biancocelesti si giocano molto più di tre punti. Si gioca la possibilità di evitare un finale anonimo e di interrompere una spirale che, all’Olimpico, ha ormai assunto contorni storicamente negativi!