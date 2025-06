Lazio, Pedro saluta Baroni: «Tutti noi ci aspettavamo un finale diverso»

L’attaccante della Lazio ha postato un messaggio attraverso i suoi canali social, dove ha parlato anche dell’addio di Baroni

Pedro ha pubblicato un messaggio sui suoi account social, in cui ha voluto salutare e ringraziare pubblicamente l’ormai ex allenatore della Lazio, Marco Baroni.

IL MESSAGGIO – Grazie Mister per il lavoro, l’impegno e la passione che hai messo ogni giorno. Grazie per quello che hai fatto per me e per la squadra!! Tutti noi ci aspettavamo un finale diverso di stagione e mi dispiace per com’è andata… In bocca al lupo per tutto, ci vediamo presto!