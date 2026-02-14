News
Lazio Atalanta, ultimi dubbi di formazione per Sarri! Ecco cosa filtra
Lazio Atalanta, il tecnico biancoceleste deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida casalinga in programma alle 18
L’attesa sta per finire. Alle ore 18:00, lo stadio Olimpico sarà il teatro di uno dei match più spettacolari della 25ª giornata di Serie A: la sfida tra la Lazio e l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri sta limando gli ultimi dettagli tattici per affrontare la formazione di Raffaele Palladino, cercando di dare continuità ai progressi visti nelle ultime uscite.
Le novità di Sarri per la Lazio
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano è orientato a confermare l’ossatura della squadra vista a Bologna, ma con due innesti significativi dal primo minuto. La prima novità riguarda l’attacco, dove Noslin è pronto a rilevare l’infortunato Pedro. A centrocampo, invece, si scalda Danilo Cataldi, favorito su Nicolò Rovella per dirigere le operazioni in cabina di regia. Queste mosse mirano a garantire freschezza e fisicità in una gara che si preannuncia ad alta intensità.
I dubbi in difesa per la Lazio di Sarri
Nonostante le certezze, restano tre ballottaggi che verranno sciolti solo a ridosso del fischio d’inizio. Il primo dilemma riguarda la fascia sinistra difensiva, dove è aperto il duello tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares. In avanti, invece, regna l’incertezza sulle ali e sul riferimento centrale: Isaksen è in vantaggio su Matteo Cancellieri, mentre per il ruolo di centravanti Daniel Maldini appare leggermente favorito rispetto a Boulaye Dia.
