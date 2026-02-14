News
Lazio Atalanta LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Atalanta: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
Lazio e Atalanta si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Gewiss Stadium sotto la direzione del signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. La squadra allenata dal tecnico Palladino affronta quella di Sarri per la sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO ATALANTA
Aggiornamenti dalle ore 20:30
TABELLINO LAZIO ATALANTA
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Dia, Ratkov, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. A disposizione: Sportiello, Rossi, Bakker, Bellanova, Hien, Sulemana, Kolasinac, Kossounou, Musah, Pasalic, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata
1° ASSISTENTE: Perrotti
2° ASSISTENTE: Laudato
QUARTO UOMO: Di Bello
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio
