Lazio Atalanta LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

Published

3 minuti ago

on

By

Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Daniel Maldini

Lazio Atalanta: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

Lazio e Atalanta si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Gewiss Stadium sotto la direzione del signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. La squadra allenata dal tecnico Palladino affronta quella di Sarri per la sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO ATALANTA

Aggiornamenti dalle ore 20:30

TABELLINO LAZIO ATALANTA

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Dia, Ratkov, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. A disposizione: Sportiello, Rossi, Bakker, Bellanova, Hien, Sulemana, Kolasinac, Kossounou, Musah, Pasalic, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

1° ASSISTENTE: Perrotti

2° ASSISTENTE: Laudato

QUARTO UOMO: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Dele-Bashiru e i convocati

