Lazio Atalanta, un dato in vista del match dell’Olimpico. Cosa emerge

Lazio Atalanta, un dato fa alquanto riflettere in casa biancoceleste in vista della gara con la compagine di Raffaele Palladino. Le ultime

Il conto alla rovescia sta per scadere! Domani, 14 febbraio, Lazio e Atalanta si affronteranno all’Olimpico alle 18 in un match che promette spettacolo. Un dato interessante riguarda la difesa dei biancocelesti nelle ultime due sfide contro la squadra bergamasca. La Lazio, infatti, non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A contro la Dea, segnando un netto miglioramento rispetto alla tradizione recente.

La difesa della Lazio contro l’Atalanta

Fino a questi ultimi due incontri, la Lazio aveva incassato almeno una rete in 15 delle precedenti 17 sfide contro l’Atalanta, con una media di 1.9 gol subiti per partita. Questo dato evidenzia le difficoltà della squadra biancoceleste nel contenere l’attacco degli orobici, che storicamente hanno sempre trovato il varco nella difesa laziale.

Il clean sheet della Lazio: il confronto con il passato

L’ultima volta che la Lazio ha registrato due clean sheet consecutivi contro l’Atalanta risale a gennaio 2013, quando i biancocelesti riuscirono a mantenere inviolata la propria porta per quattro sfide di fila. La sfida di domani rappresenta quindi una grande opportunità per la difesa di Maurizio Sarri di consolidare questa tendenza positiva contro un avversario temibile.

