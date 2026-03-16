Hanno Detto
La Russa dopo Lazio-Milan: «Ho mandato un messaggio a Lotito! Ha problemi seri con i tifosi, ma…»
Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto in seguito a Lazio-Milan! Le sue dichiarazioni
La Lazio si gode una vittoria pesante conquistata ieri sera contro il Milan nella 29ª giornata di Serie A! Allo stadio Olimpico la squadra di Maurizio Sarri ha avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete realizzata da Gustav Isaksen al 26’, decisiva per indirizzare una sfida intensa e molto sentita. Il successo dei biancocelesti ha inevitabilmente acceso commenti e reazioni anche fuori dal campo.
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In merito è intervenuto oggi anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha parlato della partita nel corso del suo intervento per La Politica nel Pallone su GR Parlamento. Un segnale di quanto la sfida dell’Olimpico abbia avuto risonanza anche oltre il semplice risultato sportivo! Di seguito le sue dichiarazioni:
«Sì, gli ho mandato un messaggino, è vero. Scherzoso, ma gliel’ho mandato. Lotito avrà problemi seri coi tifosi però gli riconosco che da tanti anni ha tirato la Lazio fuori da una brutta situazione mantenendola abbastanza in alto».
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