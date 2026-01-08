Kenneth Taylor arriva a Roma: il nuovo colpo della Lazio approda nella capitale, tutto pronto per il debutto?

Kenneth Taylor sbarca a Roma: il centrocampista olandese è pronto a indossare la maglia biancoceleste dopo l’accordo con l’Ajax

Kenneth Ina Dorothea Taylor, noto semplicemente come Kenneth Taylor, è ufficialmente arrivato a Roma, pronto a diventare un nuovo acquisto della Lazio. Le immagini dell’arrivo del centrocampista olandese sono state condivise sui social da Alfredo Pedullà, mostrando il suo sbarco in aeroporto, con l’entusiasmo che cresce tra i tifosi biancocelesti, che lo attendevano già da giorni.

.@OfficialSSLazio, Kenneth Taylor è arrivato a Roma pic.twitter.com/9vX86cBe1m — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026

Il centrocampista difensivo classe 2002, proveniente dall’Ajax, è stato acquistato per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una somma importante che conferma l’intenzione della Lazio di rafforzare il centrocampo per la seconda parte di stagione. Kenneth Taylor ha firmato con i biancocelesti e potrà essere subito a disposizione di Maurizio Sarri, con la possibilità di esordire già nella prossima partita della Lazio.

Taylor è un centrocampista difensivo dotato di ottima tecnica di base e di un buon controllo palla. Queste doti gli permettono di essere impiegato anche in posizioni più avanzate, rendendolo versatile all’interno del sistema di gioco di Sarri. La sua capacità di recuperare palloni e di impostare il gioco lo rendono un elemento ideale per il centrocampo biancoceleste.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, Taylor ha fatto il suo debutto in prima squadra il 12 dicembre 2020, in un incontro di Eredivisie vinto per 4-0 contro il PEC Zwolle. Da allora, il giovane centrocampista ha continuato a crescere e a imporsi come uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico olandese.

Nel 2019, con la Nazionale Under-17 dei Paesi Bassi, ha vinto il Campionato Europeo di categoria. Il 22 settembre 2022, ha esordito con la Nazionale Maggiore olandese nel successo per 2-0 contro la Polonia, segnando un altro passo importante nella sua carriera.

Con l’arrivo di Taylor, la Lazio ha rinforzato il proprio centrocampo con un giovane di grande qualità, pronto a integrarsi subito nel sistema di gioco di Sarri e a fare la differenza. L’attesa ora è tutta per vedere come si integrerà nella squadra e quale impatto avrà nelle prossime sfide.

LEGGI ANCHE: Guendouzi saluta la Lazio: «Per sempre un Laziale, grazie a tutti»