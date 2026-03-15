Connect with us

Hanno Detto

Isaksen nel post partita: «Mi è mancata quest’atmosfera! Questa vittoria è per i tifosi»

Published

3 giorni ago

on

By

Image Photo944974
As Roma 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Gustav Isaksen

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri

Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Milan. Le sue parole rilasciate per DAZN:

ATMOSFERA INCREDIBILE«Finalmente. Ci voleva davvero un’atmosfera incredibile. Ci è mancata questa atmosfera e sì, era bellissima oggi».

MI VOGLIONO TUTTI BENE – «Penso di sì, devi chiedere a loro, ma no, sono tutti bravi ragazzi e mi aiutano molto ogni giorno e sono grandi persone. Oggi era per loro e chiaramente anche per i tifosi. È stato un bel giorno oggi».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sul Flaminio e molto altro

LE TOP NEWS DI OGGI SULLA LAZIO (IN AUDIO)

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×