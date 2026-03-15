Hanno Detto
Isaksen nel post partita: «Mi è mancata quest’atmosfera! Questa vittoria è per i tifosi»
Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri
Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Milan. Le sue parole rilasciate per DAZN:
ATMOSFERA INCREDIBILE – «Finalmente. Ci voleva davvero un’atmosfera incredibile. Ci è mancata questa atmosfera e sì, era bellissima oggi».
MI VOGLIONO TUTTI BENE – «Penso di sì, devi chiedere a loro, ma no, sono tutti bravi ragazzi e mi aiutano molto ogni giorno e sono grandi persone. Oggi era per loro e chiaramente anche per i tifosi. È stato un bel giorno oggi».
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