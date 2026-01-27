Insigne spiazza tutti! Dai contatti con la Lazio al romantico ritorno a Pescara

Lorenzo Insigne è stato accostato con forza alla Lazio, ma ora ha deciso quale sarà il suo futuro: il classe 91′ giocherà con il Pescara

Il futuro di Lorenzo Insigne ha preso una direzione diversa rispetto a quanto ipotizzato nelle ultime settimane. L’esterno offensivo campano, a lungo accostato alla Lazio, ha infatti maturato una decisione inaspettata che lo riporta alle origini della sua carriera. Dopo contatti e valutazioni con il club biancoceleste, l’ex capitano del Napoli ha scelto di ripartire dal Pescara, società che lo aveva lanciato nel grande calcio.

Una scelta che ha sorpreso tutti, soprattutto considerando il contesto e le ambizioni di Insigne, reduce da un’esperienza lontano dall’Italia e desideroso di rimettersi in gioco. A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, che ha svelato i retroscena della decisione del giocatore.

Insigne Lazio, i contatti con i biancocelesti e le valutazioni sul mercato

Nel corso delle ultime settimane il nome di Lorenzo Insigne, fantasista classe 1991, è stato più volte accostato alla Lazio. I biancocelesti avevano valutato il suo profilo come possibile rinforzo di esperienza e qualità per il reparto offensivo, considerando la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e di agire anche da trequartista.

I contatti tra le parti ci sono stati, ma non si è mai arrivati a una vera e propria trattativa avanzata. Il nodo principale è stato legato al progetto tecnico e alle prospettive future: Insigne cercava una soluzione che gli permettesse di sentirsi centrale e di ritrovare continuità.

Insigne Lazio, la rivelazione di Di Marzio e il ritorno a Pescara

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Lorenzo Insigne ha preso una decisione netta: tornare al Pescara. Una scelta di cuore e di carriera, che riporta il giocatore nel club dove aveva iniziato a farsi notare, contribuendo alla sua crescita prima dell’esplosione definitiva con il Napoli.

Il ritorno in Abruzzo rappresenta un segnale forte: Insigne punta a ritrovare entusiasmo, leadership e responsabilità, il tutto in un ambiente che conosce bene e che può garantirgli un ruolo da protagonista.

Una mossa che potrebbe rivelarsi strategica anche in ottica futura: ritrovare condizione, ritmo e centralità potrebbe aprire nuovi scenari, sia personali che di mercato. Intanto, il colpo di scena è servito: Insigne ha deciso, e il suo futuro parla di Pescara, non di Lazio.

LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA