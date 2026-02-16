Infortunio Zaccagni, si riavvicina il rientro del capitano! Il punto

Infortunio Zaccagni, il numero 10 biancoceleste lavora sodo per farsi trovare pronto per le prossime sfide che attendono la Lazio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Come riportato da Il Messaggero, la Lazio si prepara a riabbracciare il suo leader tecnico e carismatico: Mattia Zaccagni. Dopo il brutto spavento per la lesione addominale di secondo grado — un infortunio tanto inatteso quanto complesso da gestire — il numero 10 biancoceleste sembra finalmente pronto a riprendersi il suo posto sul rettangolo verde.

Il confronto tra Zaccagni e il CT Gattuso

L’ottimismo intorno alle condizioni dell’esterno è cresciuto vertiginosamente nell’ultima settimana. Durante un recente incontro con il Commissario Tecnico Gattuso (avvenuto nel corso dei meeting con i nazionali in vista degli spareggi Mondiali), Zaccagni ha espresso chiaramente la propria volontà di tornare a disposizione il prima possibile. Il calciatore ha messo nel mirino la sfida contro il Cagliari, anche se lo staff medico predica estrema cautela: la sua presenza per quel match resta, ad oggi, ancora in forte dubbio.

Zaccagni e il test decisivo a Torino

Il percorso di recupero procede senza intoppi, ma la parola d’ordine in casa Lazio è “zero rischi”. Tuttavia, una certezza c’è: l’attaccante scenderà in campo nella trasferta di Torino. Non sarà solo un rientro formale, ma un test atletico fondamentale per permettere al capitano di ritrovare il ritmo partita e mettersi alla pari con i compagni.

Obiettivo semifinale per Zaccagni

Il vero traguardo cerchiato in rosso sul calendario è la semifinale di Coppa Italia. La lesione addominale richiede una gestione millimetrica dei carichi di lavoro, poiché una ricaduta in quella zona del corpo sarebbe disastrosa per il finale di stagione. Zaccagni corre verso il rientro, pronto a riprendersi la fascia e a trascinare i suoi verso un finale di stagione da protagonisti.