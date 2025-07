Gregucci su Lazio e mercato: «Errore marchiano della società sul piano economico, ecco come mai»

Condividi via email

Le parole di Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio, sul blocco economico del mercato: «Errore marchiano della società»

L’ex difensore e allenatore Angelo Gregucci, una figura ben nota nell’ambiente biancoceleste per aver vestito la maglia della Lazio negli anni ’80 e aver allenato diverse squadre italiane, ha espresso la sua opinione sulla recente presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Lazio. Ai microfoni di Radiosei, Gregucci ha analizzato il comportamento del presidente Claudio Lotito durante l’evento, ponendo l’accento sulle strategie economiche e di mercato del club, che a suo dire continuano a seguire un percorso ben definito, basato sulla valorizzazione interna piuttosto che su investimenti onerosi.

PAROLE – «Ciò che mi lascia stupito è l’errore marchiano della società riguardo l’aspetto economico, quindi quei milioni che secondo Lotito andavano ‘spostati’ per evitare il triplice blocco. La Lazio fa sempre il passo lungo quanto la sua gamba e questo rende il rischio di mercato inesistente. Il McTominay della situazione, quel tipo di investimento non è stato mai fatto. Il discorso è sempre lo stesso: sperare nella valorizzazione massima dei giocatori che si hanno in rosa. Nella migliore delle ipotesi il Luis Alberto o il Milinkovic».