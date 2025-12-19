Gravina torna su Napoli Milan, l’analisi sulla lite Allegri Oriali: «Una sconfitta per l’immagine del calcio italiano»

Gravina torna sul caso Napoli Milan e sulla lite tra Allegri e Oriali: per il presidente federale si tratta di «una sconfitta per il calcio italiano»

Le polemiche continuano a infiammare il dibattito dopo la tesissima semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. Al centro dell’attenzione non c’è più il risultato del match, ma il duro scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che nella conferenza stampa successiva al consiglio federale ha definito l’episodio “una sconfitta per l’immagine del calcio italiano”.

Secondo Gravina, il confronto acceso tra il tecnico rossonero e il dirigente azzurro rappresenta il sintomo di una deriva culturale sempre più evidente, alimentata da una diffusa mancanza di educazione e dalla convinzione – ormai radicata – che alzare i toni possa condizionare arbitri e addetti ai lavori.

Gravina richiama all’etica: “Serve recuperare il rispetto”

Il presidente ha esteso il suo monito oltre i fatti di Riad, citando anche il recente caso degli insulti di Folorunsho a Hermoso durante Cagliari‑Roma. Gravina ha denunciato una “aggressività costante” che coinvolge tutte le componenti del sistema calcistico: giocatori, dirigenti, presidenti e tifosi.

Ha inoltre sottolineato la contraddizione tra le campagne istituzionali dedicate al fair play – spesso esibite sulle maglie – e ciò che accade realmente sul terreno di gioco, dove si moltiplicano episodi di maleducazione e violenza verbale.

Per il numero uno della Federcalcio, è indispensabile ristabilire al più presto un clima di rispetto reciproco, per evitare che il calcio italiano continui a danneggiare la propria credibilità a livello internazionale.

