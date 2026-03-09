Gol Maldini, il ragazzo trova la rete del vantaggio all’Olimpico! Le ultime

Gol Maldini, la Lazio parte carica all’Olimpico! L’attaccante trova la rete nei primi minuti: le ultime

La Lazio parte fortissimo contro il Sassuolo e trova immediatamente il gol del vantaggio nella sfida dell’Olimpico, valida per la 28ª giornata di Serie A 2025/26. Il match è iniziato alle 20:45 e i biancocelesti hanno subito acceso la gara con una giocata che ha premiato l’aggressività offensiva della squadra di Maurizio Sarri.

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Lazio Sassuolo, l’azione del gol nasce da Isaksen

L’episodio che sblocca la partita nasce da una bella iniziativa di Isaksen, bravo a puntare la difesa neroverde e a creare superiorità. Il suo tentativo viene deviato da Idzes, ma il pallone resta vivo in area e finisce sui piedi di Daniel Maldini, che mantiene lucidità, salta l’avversario e deposita in rete a porta praticamente sguarnita.

Lazio Sassuolo, primo squillo pesante di Maldini

Per Daniel Maldini si tratta di un gol pesante, arrivato in un momento chiave della partita e utile per mettere subito il match sui binari più favorevoli alla Lazio. La squadra biancoceleste cercava un impatto forte davanti al proprio pubblico e la risposta è arrivata immediatamente. Con il vantaggio firmato da Maldini, la Lazio prova così a costruire una serata importante sia per la classifica sia per il morale, sfruttando una partenza ad altissima intensità. Avremo modo di vedere come si evolverà il match.