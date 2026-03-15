Gila nel post partita: «I tifosi ci hanno dato una grandissima forza. Si sta vedendo una squadra che sa soffrire. Sulla Coppa Italia…»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri

Mario Gila, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Milan. Le sue parole rilasciate per DAZN:

GIOCATORE IN PIÙ – «Sì, è molto diverso. Sentire loro vicini a noi, con la grinta che ci danno ogni partita, è un giocatore in più, non si può negare questa cosa. Oggi ci hanno dato tantissima forza, si è visto in campo, e gli abbiamo regalato una bellissima vittoria».

LAZIO DIVERSA – «Sì, come dici, abbiamo avuto tantissime difficoltà quest’anno, però devo dire che nelle ultime tre, quattro partite stiamo vedendo una Lazio diversa. Una Lazio che sa soffrire, una Lazio che ha una grinta diversa, si sente l’energia in campo, e penso che il fatto che abbiamo avuto tantissime difficoltà ci sta facendo crescere molto e oggi è stato un colpo sul tavolo molto importante».

OBIETTIVO SEMIFINALE – «Sì, può essere un obiettivo che ci mettiamo in testa, ma se continuiamo facendo questi tipi di partite sappiamo che arriviamo di una maniera diversa, molto più positiva, con un’energia diversa, quindi dobbiamo essere forti in campionato, farci forti in queste partite fino ad arrivare alla partita di ritorno in semifinale che sarà molto importante, però come ti ho detto senza lasciare di lato questo campionato».

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