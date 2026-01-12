Futuro Tavares: Arabia o Besiktas? La Lazio tratta ma non concede sconti - Lazio News 24

Futuro Tavares: il laterale portoghese sembra essere destinato a salutare la Lazio e la Capitale. Scenari, cifre richieste e non solo

La società biancoceleste sta valutando con attenzione il futuro di uno dei suoi esterni più discussi, finito nel mirino di diversi club stranieri tra Europa e Medio Oriente. La linea tracciata dal presidente della Lazio Claudio Lotito è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: per lasciar partire il giocatore serviranno condizioni economiche precise e vincolanti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio non intende più prendere in considerazione formule che non garantiscano un ritorno economico certo, soprattutto dopo i primi approcci ritenuti insufficienti dalla dirigenza capitolina.

Tavares accende il calciomercato della Lazio

Nel dettaglio, il presidente Claudio Lotito avrebbe fissato il paletto decisivo: per cedere l’esterno portoghese sarà necessario inserire un obbligo di riscatto non inferiore ai 10 milioni di euro. Una richiesta netta, che esclude categoricamente il semplice diritto di riscatto e respinge le precedenti proposte da circa 8 milioni.

Futuro Tavares: Besiktas in prima fila ma non solo

Tra le società più interessate spicca il Besiktas, che da settimane monitora la situazione dell’esterno biancoceleste. Il club turco avrebbe manifestato un interesse concreto, ma dovrà ora valutare se adeguarsi alle richieste della Lazio per portare avanti la trattativa.

Accanto alla pista turca resta viva anche quella araba. Diverse società dell’Arabia Saudita continuano a seguire il profilo del giocatore, attratte dalle sue caratteristiche tecniche e dalla possibilità di inserirlo in un campionato in forte espansione. La sensazione è che la partita sia ancora aperta, ma solo a determinate condizioni!

