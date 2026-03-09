Calciomercato
Futuro Dia, il possibile scenario estivo accende il mercato biancoceleste
Futuro Dia, l’attaccante senegalese può diventare uno dei nomi più caldi dell’estate: tra riscatto dalla Salernitana, offerte già presenti e margini di plusvalenza
Il futuro di Boulaye Dia potrebbe trasformarsi in uno dei temi più rilevanti della prossima estate in casa Lazio. L’attaccante senegalese, arrivato in biancoceleste con una formula che prevede il riscatto obbligatorio, resta infatti al centro di riflessioni economiche e tecniche che potrebbero incidere in modo importante sulle strategie del club.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a giugno la società dovrà versare alla Salernitana una cifra vicina ai 13 milioni di euro per definire l’operazione, ma sul giocatore sarebbero già emerse offerte da circa 18 milioni (come riferito dalo stesso Lotito).
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Dia, il riscatto obbligatorio pesa sulle valutazioni del club
Il primo punto da considerare riguarda proprio l’aspetto contrattuale. L’operazione che ha portato Boulaye Dia alla Lazio prevede infatti un riscatto obbligatorio in estate, valutato intorno ai 12-13 milioni, cifra che il club dovrà corrispondere alla Salernitana.
L’eventuale partenza dell’attaccante senegalese non sarebbe soltanto un’operazione contabile, ma anche una decisione di costruzione della rosa. La sensazione è che il destino di Boulaye Dia resti strettamente legato a un equilibrio tra campo e bilancio. La Lazio dovrà prima completare il riscatto, poi capire quale strada seguire.
Molto dipenderà dalle offerte reali che arriveranno e dalle intenzioni tecniche del club. Intanto, il nome di Dia si candida già a essere uno dei più discussi del mercato estivo biancoceleste, con una situazione in divenire che potrebbe presto entrare nel vivo.
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