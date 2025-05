Fabiani: «Verrà sfoltito l’organico con uscite superflue perché sono troppi per una sola competizione»

Condividi via email

Fabiani, ds della Lazio, ha ripreso i contatti serrati per rafforzare la rosa biancoceleste in vista della prossima stagione

Fabiani, il direttore sportivo biancoceleste non ha perso tempo in questa sessione estiva di calciomercato Lazio e si è adoperato per rafforzare la rosa che, presto, potrebbe essere riconsegnata a Maurizio Sarri.

L’ex tecnico della Juventus è infatti molto vicino al ritorno alla capitale dove sarà atteso da una squadra ricca di voglia di ributtarsi in gioco per raggiungere gli obiettivi mancati questa stagione. Ecco le parole del dirigente ai microfoni de Il Messaggero sulla prossima Serie A:

«Avremo un nuovo allenatore, ma il progetto con i giovani andrà avanti. La squadra c’è, non smontiamo e rimontiamo. Non venderò nessun big. Mandas, Gila, Romagnoli, Rovella. Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni, Dia e Castellanos rimarranno. Verrà solo sfoltito l’organico con uscite superflue perché sono troppi per una sola competizione 26 giocatori di movimento».