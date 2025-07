Delio Rossi Torna al Foggia: L’Ex Lazio Ritorna dove Hanno Fatto la Storia i Grandi

Delio Rossi, dalla Lazio al Foggia: la scelta del tecnico sulle orme di Zdeněk Zeman e Tommaso Maestrelli

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, torna sulla panchina del Foggia. All’età di 65 anni, Rossi ha deciso di riabbracciare il mondo del calcio professionistico, rispondendo a una chiamata che, come si suol dire, viene dal cuore e a cui “è difficile non rispondere”. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, segna un ritorno significativo per il tecnico, che riparte proprio da quella città pugliese dove altri suoi predecessori sulla panchina biancoceleste, come Zdeněk Zeman e Tommaso Maestrelli, hanno già fatto la storia del club.

L’obiettivo di Delio Rossi è ambizioso: emulare le gesta dei grandi tecnici che lo hanno preceduto a Foggia e provare a entrare anche lui nella storia del club rossonero. Un intento non banale, considerando il blasone e i ricordi che legano il Foggia a nomi illustri del calcio italiano. Per Rossi, questa nuova avventura rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche una sfida personale e professionale, con la volontà di lasciare un segno indelebile in un ambiente che ha sempre mostrato grande passione. La scelta di ripartire da una piazza così calorosa e con una tradizione calcistica importante è un segnale forte della sua determinazione e del suo attaccamento al calcio.