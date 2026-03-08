Connect with us

Hanno Detto

Dele-Bashiru verso Lazio Sassuolo: «Loro sono in un grande momento di forma, ma vogliamo batterli per…»

Published

6 giorni ago

on

By

Image Photo892196 e1773003747307
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Giovane-Fisayo Dele Bashiru

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioi ai canali ufficiali del club verso la sfida con il Sassuolo

Fisayo Dele-Bashiru è tra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo e vuole dimostrare il suo valore da qui alla fine della stagione. Il centrocampista nigeriano della Lazio si è espresso per i canali dei biancocelesti in vista della partita valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Le sue parole:

«Il Sassuolo sta vivendo un grande momento di forma ma ci siamo allenati duramente per affrontarlo. Sono sicuro che arriveremo pronti sotto l’aspetto tattico. In campionato purtroppo non abbiamo espresso tutte le nostre qualità: vogliamo battere i neroverdi per vincere dimostrare cosa possiamo e sappiamo fare».

Ultimissime Lazio LIVE: l’analisi su differenti questioni di mercato e molto altro

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×