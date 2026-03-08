Dele-Bashiru verso Lazio Sassuolo: «Loro sono in un grande momento di forma, ma vogliamo batterli per…»

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioi ai canali ufficiali del club verso la sfida con il Sassuolo

Fisayo Dele-Bashiru è tra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo e vuole dimostrare il suo valore da qui alla fine della stagione. Il centrocampista nigeriano della Lazio si è espresso per i canali dei biancocelesti in vista della partita valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Le sue parole:

«Il Sassuolo sta vivendo un grande momento di forma ma ci siamo allenati duramente per affrontarlo. Sono sicuro che arriveremo pronti sotto l’aspetto tattico. In campionato purtroppo non abbiamo espresso tutte le nostre qualità: vogliamo battere i neroverdi per vincere dimostrare cosa possiamo e sappiamo fare».

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