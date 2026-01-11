Conferenza stampa Zanetti: «Potevamo fargli male in varie occasioni. Gara decisa da una deviazione» - Lazio News 24

Conferenza stampa Zanetti: l’allenatore dell’Hellas Verona interviene dopo la partita giocata oggi contro la Lazio allo stadio Bentegodi

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA ZANETTI

BELLA-KOTCHAP E ANALISI DELLA PARTITA – «Bella-Kotchap aveva i crampi, semplicemente, è uscito per quello. Avere un giocatore così importante con i crampi negli ultimi minuti non andava bene dal mio punto di vista, ed anche secondo il suo. Abbiamo avuto molte situazioni per fargli male, ci è mancato l’ultimo passaggio, qualità, la partita è stata decisa da una deviazione. La squadra ha dato l’anima!».

ORBAN, GIOVANE E IL RITIRO – «Sì, rimango convinto che tutti i nostri giocatori possano giocare insieme, poi di volta in volta si valutano le situazioni. Per il ritiro ora valutiamo, non è deciso. Ma la squadra oggi non va punita».

GIOVANE: RENDIMENTO E CALCIOMERCATO – «Non ho una risposta, bisogna chiedere al direttore sportivo ed alla società. Penso non stia attraversando il suo miglior momento, si impegna molto, può e sa fare molto di più. Chi entra poi deve fare deve meglio. In queste partite non siamo statti troppo pericolosi sia con le punte iniziali che con chi è entrato».

