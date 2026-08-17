Conferenza stampa Zaccagni: «Toccato il punto più basso! Futuro? Rimango, con i tifosi mi sento in debito»

Conferenza stampa Zaccagni: il capitano della Lazio interviene dopo la partita contro il Mantova

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova. Le sue parole riportate da Tmw:

Ultimissime Lazio LIVE: le prime dichiarazioni di Frattesi! Il sogno per la difesa è Tomori e Icardi per l’attacco



LA CONFERENZA STAMPA DI ZACCAGNI

ATTEGGIAMENTO – «Siamo stati timidi soprattutto nel primo tempo, ma penso che la cosa sbagliata sia stata l’atteggiamento Fin dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato benissimo con un’alchimia che non avevo mai visto in questi anni. Forse però il ritiro pesante non ha aiutato, le gambe non giravano come le partite precedenti. Dispiace, lo scorso anno abbiamo fatto un bellissimo percorso e ora siamo usciti dalla coppa. Domani dovremo ripartire perché lunedì si inizia».

PUNTO PIU’ BASSO – «Dico di sì perché non è il modo per iniziare la stagione, purtroppo non si può tornare indietro e ci faremo un esame di coscienza».

FUTURO – «Assolutamente, io a fine della stagione scorsa ho sentito il mio procuratore e gli ho detto che lo volevo risentire a mercato finito. Per me la scorsa è stata una stagione complicata, mi sento in debito con i tifosi perché non sono riuscito a dare quello che ho dato in passato».