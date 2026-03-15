Conferenza stampa Sarri: «Chissà quanti punti avremmo avuto con l’Olimpico sempre pieno. Espulsione? Non ho offeso nessuno»

Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita dello stadio Olimpico giocata contro il Milan di Massimiliano Allegri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Milan. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA SARRI

PARTITA E OLIMPICO – «La squadra a livello di intensità e di applicazione è sempre stata su buoni livelli, ultimamente anche a me sembra che ci sia qualcosa in più a livello caratteriale. Stasera c’era un clima all’Olimpico bellissimo, sarebbe stato un ricordo bellissimo anche senza il risultato. I ragazzi hanno dato al pubblico anche la soddisfazione del risultato, ma questo è un clima che è da ricordare. È roba bella, mi rimane il secondo pensiero su quanti punti avremmo se l’Olimpico fosse stato sempre così».

RATKOV O MALDINI – «Guardo gli allenamenti e decido, così come per tutti gli altri della rosa. Adesso vedo meglio Maldini, che oggi penso abbia fatto una buona partita, e faccio giocare Maldini».

FUTURO DA CENTROCAMPISTA PER PATRIC? – «Lo avevo provato in quel ruolo anche negli anni scorsi, perché ha qualità in palleggio. È chiaro che ci ha giocato per una partita e mezza, avrebbe bisogno di un percorso, ma quell’interpretazione del ruolo lui ce l’ha».

SQUADRA: LA BASE PER IL FUTURO – «Questa è una squadra che sta crescendo anche a livello di palleggio, in alcuni momenti riesce a palleggiare anche con discreta qualità. Poi ci sono giocatori che per caratteristiche partono con accelerazioni individuali, ma io vedo un miglioramento nel palleggio anche negli allenamenti. Dipende quanta qualità si potrà mettere per capire se questa sarà una base per il futuro».

PRESTAZIONE DI MOTTA – «Motta ha fatto bene tra i pali oggi, ha fatto 2-3 errori a livello di distribuzione poi si è ripreso. È un ragazzo che ha delle doti, deve crescere e speriamo che questa crescita non ci costi nulla».

ESPULSIONE – «Mi ha buttato fuori perché ha dato sei minuti di recupero, ne ha aggiunti altri due e gli ho detto da dove cazzo li avesse tirati fuori. Non ho offeso nessuno, ho usato un’espressione forte e mi ha mandato fuori».

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