Conferenza stampa Sarri: «Per la squadra è avvilente la situazione attuale. Ai ragazzi vanno i meriti oggi. Futuro? Dico questo»

Conferenza stampa Sarri: il tecnico della Lazio è intervenuto in seguito alla vittoria conseguita con il Sassuolo. Le dichiarazioni

La Lazio è andata incontro a una vittoria (2-1) con il Sassuolo questa sera all’Olimpico nella gara valevole per il 28° turno del campionato di Serie A! In seguito, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Maurizio Sarri. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

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LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI

SITUAZIONE SOCIETA’-TIFOSI – «Non lo so se la situazione si risolverà o no, ma per la squadra è troppo avvilente. Si può gestire nel breve periodo, ma nel lungo periodo è ingestibile. Spero venga fatto qualcosa».

FUTURO, PATRIC – «La domanda era sul futuro della Lazio, io non lo so. Bisogna aspettare le riunioni. Ho messo Patric perché ha la capacità di muovere la palla a un tocco, mentre Belahyane è un portatore di palla. Patric nel Barcellona B tanti anni fa ha fatto il centrocampista, ci abbiamo lavorato in settimana. Poteva essere una cazzata o una cosa giusta».

MERITI – «Una squadra che ha 3-4 giocatori fuori tra cui due importanti come Rovella e Provedel, a cui si aggiungono Cataldi e Romagnoli sono pesanti. Questo aggiunge merito alla squadra, abbiamo fatto un secondo tempo di grande cuore, il pareggio sarebbe stato un’ingiustizia. Abbiamo sofferto tra il finale di primo tempo e l’inizio della ripresa, ma abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Un ringraziamento ai ragazzi, ci hanno messo anima e sono convinto che con 40 mila persone al 25esimo si stava avanti 2-0».

CATALDI, ROMAGNOLI, MOTTA – «Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio e lo valuteremo domani. Romagnoli ha avuto la stessa cosa, ma è dovuto a un colpo subito con l’Atalanta mercoledì, l’ematoma era in gran parte rientrato ma evidentemente c’è stato qualcosa. Motta ha fatto una buona partita, ha avuto solo un’incertezza ma ha fatto anche due buone parate. Può migliorare nella distribuzione della palla, ma deve fare esperienze per arrivare al top».

PARAGONE COPPA ITALIA – «Parlavo di efficienze fisiche e tecniche diverse tra mercoledì e domenica scorsa, questo per far capire come la condizione mentale possa cambiare la prestazione tecnica e mentale. La prestazione di oggi a sensazione è più vicina alla partita di mercoledì».