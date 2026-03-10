Conferenza stampa Idzes: «Se prendi un gol è sempre difficile ed è un peccato. Oggi si poteva fare meglio»

Conferenza stampa Idzes: il giocatore del Sassuolo è intervenuto in seguito alla sconfitta conseguita con la Lazio. Le dichiarazioni

Il Sassuolo è andato incontro a una sconfitta (2-1) con la Lazio questa sera all’Olimpico nella gara valevole per il 28° turno del campionato di Serie A! In seguito, è intervenuto in conferenza stampa il giocatore Jay Idzes. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

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LA CONFERENZA STAMPA DI IDZES

SCONFITTA – «È difficile quando prendi gol nel recupero, è sempre difficile perché nei primi 15-20 minuti abbiamo fatto fatica, poi abbiamo fatto meglio. Avevamo trovato un grande gol, negli ultimi minuti dovevamo portare il punto a casa, se prendi un gol è sempre difficile ed è un peccato».

SOFFERENZA – «Stiamo facendo una grande stagione, però possiamo fare sempre meglio. Anche oggi si poteva fare qualcosa di meglio, avrei potuto fare di più ed evitare l’ultimo gol. Stiamo vivendo sempre con questi alti e bassi, dobbiamo eliminare i bassi e crescere perché siamo una grande squadra e stiamo lavorando bene in difesa. Possiamo fare molto di più, se vedi come difende la Lazio anche possiamo migliorare vedendo il lavoro di Gila e Romagnoli».