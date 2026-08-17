Conferenza stampa Gattuso: «Fatto male, occasioni sprecate. Romagnoli? Problema ai tendini»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro il Mantova

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

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LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

RESPONSABILITA‘ – «Non voglio parlare di mercato oggi. Ci metto la faccia, abbiamo fatto male e mi assumo le responsabilità. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose a metà, nel secondo tempo molto meglio. La squadra può migliorare, ha i suoi pregi e i suoi difetti ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare, mi assumo la responsabilità ma abbiamo una sola strada che è quella di non cercare alibi e migliorare».

ROMAGNOLI – «Romagnoli non si allena da tre giorni per problemi ai tendini, per questo non è stato convocato».

ERRORI – «La roba che mi ha fatto arrabbiare di più e preoccupare sono le 6-7 rincorse di 60-70 metri, dovevamo essere più aggressivi con Doekhi e Provstgaard. GGli abbiamo dato campo facendo queste rincorse, quando fai queste corse poi subentra il fiatone e con il pallone acceleri poco. La cosa che non mi è piaciuta è stata questa».

SINGOLI – «Noslin può fare tutto perché ha balistica, ma rende al meglio quando parte un po’ più largo. Frattesi è una mezzala che si butta dentro, deve rompere e inserirsi. Taylor e Rovella fanno così da 40 giorni, vogliamo che vengano a legare per farci pressare. Li abbassiamo per aprire spazi in avanavanti e giocare nella zona 2, abbiamo trovato tante volte Dia quando veniva a legare. Hanno le qualità per farlo».